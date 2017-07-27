Кредиторский комитет Bank Standard обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Кредиторский комитет ликвидируемого ЗАО Bank Standard обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, целью является анализ итогов проверок, проведенных ЦБА и Палатой надзора за финансовыми рынками в банке до его закрытия: "Результаты проверок не предоставляют в Комитет, чтобы мы смогли их сами проанализировать. Поэтому мы обратились в Генпрокуратуру. Но пока что ответа от них не последовало. Я считаю это нормальным, так как процесс анализа может занять определенное время".

Коснувшись плана ликвидации А.Гасанов сообщил, что процесс ликвидации должен завершится до конца 2019 года: "Затягивание этого процесса может сделать ликвидацию неэффективной. Но в этом плане есть определенные моменты, вызывающие беспокойство. Например, национальный фонд поддержки предпринимательству при министерстве экономики посредством Bank Standard выдал долг на 20,3 млн манатов. В плане отмечается, что эти деньги являются источником повторного финансирования предпринимателей, таким образом, необходимо обеспечить передачу долгового портфеля установленным фондом другим уполномоченным банкам. Я считаю, что это неправильно и не имеет правовых оснований. Кроме того, в плане написано, что Центробанк Азербайджана выдал Bank Standard кредит в 154 млн манатов, частично под залог. Этот залог надо продать и вернуть долг ЦБА. Думаю, это тоже необоснованно. С другой стороны, Фонд страхования вкладов также хочет в первую очередь получить свои деньги. А это противоречит Конституции. Мы поднимем все вопросы в суде для того, чтобы были внесены изменения в план ликвидации".

Заседание продолжается.