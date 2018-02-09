Кредитный реестр охватывает 37% населения Азербайджана

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время 37% населения Азербайджана охвачено услугами Централизованного кредитного реестра (ЦКР). В ведении службы находится информация о более чем 12 млн выданных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального исполнительного директора Палаты надзора за финансовыми рынками, директор департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров.

По его словам, это соотношение и показатель увеличатся с началом деятельности первого частного кредитного бюро в стране: "В этом году в Азербайджане выданы кредиты на 5 млрд манатов. Надеемся, что в этом году эта цифра увеличится благодаря усилиям бюро".

Председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев сообщил, что наличие бюро позволит создать единую базу данных и расширить кредитование физических и юридических лиц.

"Граждане Азербайджана смогут получать информацию о себе из кредитного бюро дважды в год без дополнительных расходов", - сказал З.Нуриев.