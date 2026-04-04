Кредитные вложения в экономику Азербайджана за год увеличились почти на 9%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 марта этого года составили 32 млрд 2,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 0,4% выше в месячном сравнении, на 0,2% выше по сравнению с началом года и на 8,8% больше по сравнению с 1 марта прошлого года.

В структуре кредитных вложений 69,5% или 22 млрд 231,5 млн манатов пришлось на долю частных банков (на 9,1% больше в годовом сравнении). Кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 887,3 млн манатов (+ 9,4%). За год удельный вес государственных банков в общем объеме кредитных вложений вырос с 24,5% до 24,6%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) на 1 марта составили 1 млрд 883,7 млн манатов (+4%). За год удельный вес НБКО в общем объеме кредитных вложений снизился с 6,2% до 5,9%.