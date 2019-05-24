Fitch: Принятие новой финансовой стратегии приведет к росту кредитования в Международном банке Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со «стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Международного банка Азербайджана и подтвердило данный рейтинг на уровне «B-».
Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что согласно базовому сценарию, кредитный профиль банка вероятно улучшится в следующие 12 месяцев. По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.
По итогам 2018 года рост кредитного портфеля банка был умеренным и составил 9%, но согласно ожиданиям экспертов, принятие новой финансовой стратегии вероятно приведет к росту кредитования в банке. В то же время, существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала банка. Таким образом, основной капитал банка по расчетной методологии Fitch (Fitch Core Capital) составил 37%. Показатели чистой процентной маржи и рентабельности собственного капитала равняются 4,5% и 20% соответственно.
По мнению экспертов, если Международный банк Азербайджана и дальше продолжит уменьшать уровень открытой валютной позиции, то можно ожидать дальнейшего улучшения рейтинга.
Международный банк Азербайджана является крупнейшим банком Азербайджана по размеру активов, со стабильной депозитной базой клиентов.
Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.
Economic DepartmentАвтор новости