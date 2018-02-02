Контактный центр AccessBank перешел на непрерывный режим работы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Контактный центр AccessBank перешел на режим 7/24.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Клиенты могут подробно узнать о предоставляемых банком продуктах, услугах и проводимых кампаниях, позвонив на номер 151, а также посредством социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter), и WhatsApp по номеру (+994 55) 33 151 33. Таким образом, сотрудники контактного центра в оперативном порядке могут ответить на любые запросы клиентов.

Исполнительный директор AccessBank по цифровому банкингу Сабина Гурбанова отметила, что целью данного шага является повышение качества предоставляемых клиентам услуг: "Контактный центр - это лицо любого банка. Требования и ожидания клиентов меняются ежедневно и это делает необходимым пересматривать способы взаимодействия с клиентами. В связи с этим мы приняли решение перевести контактный центр на непрерывный режим работы. Иными словами, мы захотели стать еще ближе к нашим клиентам, и я верю, что мы сможем этого достичь. Надеюсь, что это новшество больше всего придется по душе клиентам, которые часто совершают банковские операции в режиме онлайн. Отныне, в случае возникновения каких-либо вопросов даже среди ночи, клиенты могут обратиться в банк, не дожидаясь нового рабочего дня".

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн манатов. Банк имеет 100% иностранный капитал, который принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).