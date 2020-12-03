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Конгресс США одобрил ограничение размещения китайских акций

Конгресс США одобрил ограничение размещения китайских акций Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США
Финансы
3 декабря 2020 г. 09:27
Конгресс США одобрил ограничение размещения китайских акций

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила в среду законопроект «о подотчетности иностранных компаний», направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. Если компания в течение трех лет не сможет удовлетворить требованиям по аудиту совета по надзору за бухгалтерским учетом, то лишится доступа к бирже. Кроме того, необходимо заявлять о том, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

Документ должен теперь поступить президенту США Дональду Трампу, который, скорее всего, его подпишет.

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Версия на английском языке US Congress passes a bill that could delist Chinese companies from stock exchanges

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