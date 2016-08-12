​Концентрация рыночной доли большой пятерки страховых компаний Азербайджана усиливается - ОБЗОР

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Удельный вес ведущих страховых компаний Азербайджана по объему поступлений в течение года поступенно увеличивается. Как сообщает Report, в первую пятерку страховых компаний входят ОАО PASHA Sigorta, ОАО PASHA Heyat Sigorta, ОАО Ateshgah Sigorta, ОАО Ateshgah Heyat Sigorta и Государственная страховая коммерческая компания Azersigorta.

По информации Палаты надзора за финансовыми рынками, в первом полугодии этого года общий объем страховых сборов этих компаний составил 183,6 млн. манатов. Это равно 64,3% общего объема поступлений по всей стране (285,4 млн. манатов).

Отметим, что по итогам первого полугодия 2015 года доля первой пятерки составила 57,6%. Так, компании собрали 139,7 млн. манатов, а общая сумма сборов составила 242,4 млн. манатов.

По итогам же прошлого года общий объем поступлений PASHA Sigorta, PASHA Heyat Sigorta, Ateshgah Sigorta, Ateshgah Heyat Sigorta и Azersigorta составил 243,4 млн. манатов. Это означает, что указанная пятерка контролирует 54,9% страхового рынка. Напомним, что в 2015 году общий объем страховых взносов составил 442,9 млн. манатов.

Хотя к концу прошлого года рыночная доля первой пятерки несколько снизилась, в начале этого года она вновь увеличилась и превысила прошлогодний показатель на 7 процентных пунктов.