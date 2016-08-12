​Концентрация рыночной доли большой пятерки страховых компаний Азербайджана усиливается - ОБЗОР

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Удельный вес ведущих страховых компаний Азербайджана по объему поступлений в течение года поступенно увеличивается. Как сообщает Report, в первую пятерку страховых компаний входят ОАО PASHA Sigorta, ОАО PASHA Heyat Sigorta, ОАО Ateshgah Sigorta, ОАО Ateshgah Heyat Sigorta и Государственная страховая коммерческая компания Azersigorta.
По информации Палаты надзора за финансовыми рынками, в первом полугодии этого года общий объем страховых сборов этих компаний составил 183,6 млн. манатов. Это равно 64,3% общего объема поступлений по всей стране (285,4 млн. манатов).
Отметим, что по итогам первого полугодия 2015 года доля первой пятерки составила 57,6%. Так, компании собрали 139,7 млн. манатов, а общая сумма сборов составила 242,4 млн. манатов.
По итогам же прошлого года общий объем поступлений PASHA Sigorta, PASHA Heyat Sigorta, Ateshgah Sigorta, Ateshgah Heyat Sigorta и Azersigorta составил 243,4 млн. манатов. Это означает, что указанная пятерка контролирует 54,9% страхового рынка. Напомним, что в 2015 году общий объем страховых взносов составил 442,9 млн. манатов.
Хотя к концу прошлого года рыночная доля первой пятерки несколько снизилась, в начале этого года она вновь увеличилась и превысила прошлогодний показатель на 7 процентных пунктов.
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№
|Страховая компания
|Рыночная доля
|Январь-июнь, 2015
|Январь-декабрь, 2015
|Январь-июнь, 2016
|1
|PASHA Sigorta
|16,28%
|14,63%
|22,64%
|2
|PASHA Heyat Sigorta
|13,52%
|12,31%
|15,78%
|3
|Ateshgah Sigorta
|10,85%
|9,83%
|7,47%
|4
|Ateshgah Heyat Sigorta
|8,94%
|8,83%
|6,99%
|5
|Azersigorta
|8,04%
|9,34%
|11,46%
|Всего
|57,63%
|54,94%
|64,34%
Namiq HüseynovАвтор новости
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