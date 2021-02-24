Компания главы Twitter вложила в биткоин еще 170 млн долларов

Биткоин составляет примерно 5% от рыночных активов компании

Платежный сервис Square, который основал и возглавляет действующий гендиректор Twitter Джек Дорси, объявил, что к концу 2020 года дополнительно приобрел примерно 3 318 биткоинов на сумму 170 млн долларов США.

Как передает Report со ссыкой на "Коммерсантъ", по cообщению компании по итогам 2020 года, биткоин составляет примерно 5% от рыночных активов компании, то есть наличных средств, их эквивалентов и легкореализуемых ценных бумаг.

Square ранее купила биткоины на 50 млн долларов США в октябре 2020 года. В документе для акционеров компания сообщила, что намерена не продавать криптовалюту на протяжении длительного времени. Square отмечает, что в связи с правилами финансового учета компания будет вынуждена отражать убытки от снижения стоимости цифровых активов, а прибыль от них будет раскрыта только после продажи.

Отметим, что в феврале Дорси сообщил в Twitter , что он вместе с рэпером Jay-Z пожертвует 500 биткоинов новому фонду Btrust, который первоначально будет ориентирован на «команды в Африке и Индии». По его словам, ни он, ни Jay-Z не будут управлять деятельностью доверительного фонда. Дорси не сообщил подробности о деятельности фонда. Публичная информация о фонде ограничивается страницей на конструкторе форм от Google, в котором указано, что миссия фонда — «сделать биткоин валютой интернета».

На минувшей неделе биткоин преодолел исторические рекорды цены (более 58 тыс. долларов США) и оценочной капитализации (более 1 трлн доллара США), после чего подешевел до 45,3 тыс. доллароа США. По сведениям сервиса CoinDesk на 17:22 (по бакинскому времени), биткоин стоит 49,8 тыс. доллара США

Отметим, что на фоне повышенного интереса к операциям с цифровой валютой Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.