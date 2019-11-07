Комитеты Милли Меджлиса обсуждают проект госбюджета на 2020 год

Сегодня состоялось совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, региональным вопросам, правовой политике и государственному строительству, международным отношениям и межпарламентским связям, комитетам по делам молодежи и спорта.

Как сообщает Report, на заседании продолжилось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год".

Министр финансов Самир Шарифов рассказал об основных параметрах бюджета на будущий год.

Реализация Стратегической дорожной карты по ключевым секторам национальной экономики Азербайджана в 2020 году и в среднесрочной перспективе, в том числе мероприятия по финансированию государственных программ и мероприятий за счет средств госбюджета, станут одними из основных направлений бюджетных расходов.

Реальный экономический рост в стране в будущем году прогнозируется на уровне 3%, рост ненефтяного сектора - 3,8%. Бюджет традиционно будет социально-ориентированным. Доходы госбюджета в 2020 году составят 24,134 млрд манатов. Из них 10,605 млрд манатов или 43,9% составят поступления из ненефтяного сектора, 13,53 млрд манатов или 56,1% – нефтяные доходы. По линии налоговых органов в бюджет поступит 7,875 млрд манатов, Гостаможни - 4 млрд манатов. Трансферт из Госнефтефонда в бюджет прогнозируется в объеме 11,35 млрд манатов.

Расходы госбюджета составят 26,914 млрд манатов. Из них 17,276 млрд манатов составят текущие расходы, 7,81 млрд - капитальные расходы, 1,828 млрд составят расходы на обслуживание государственного долга.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов отметил, что государственный бюджет на 2020 год - это первый бюджет, который подготовлен на основе новой единой бюджетной классификации.

После обсуждений на вопросы и предложения ответили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова и глава Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.