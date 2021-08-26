Количество операций с пластиковыми картами выросло на 51%

Количество активных пластиковых карт азербайджанских банков в июле этого года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 88 тыс. (0,9%) до 10,139 млн.

Количество активных пластиковых карт азербайджанских банков в июле этого года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 88 тыс. (0,9%) до 10,139 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 9,8% больше, чем в начале года, и на 15,3% больше в годовом исчислении.

За отчетный период количество социальных карт составило 3,409 млн (на 1,7% меньше, чем в предыдущем месяце), зарплатных карт - 2,601 млн (на 0,3% больше), других карт - 2,884 млн (на 3,5% больше) и кредитных карт - 1,244 млн (на 3,4% больше).

По состоянию на 1 августа текущего года держатели дебетовых и кредитных карт совершили 29,084 млн операций на общую сумму 3,225 млрд манатов. Это на 20,2% и 50,9% больше, чем в годовом сравнении.