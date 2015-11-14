​Количество мировых резервных валют увеличивается

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Китайский юань готовится войти в корзину специальных прав заимствования (СДР) Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Report, вчера исполнительный директор МВФ Кристин Лагард рекомендовала вхождение юаня в корзину СДР.

Эксперты МВФ пришли к выводу, что юань является свободно обращаемой и широко используемой валютой. Исполнительный директор МВФ поддержал экспертов, отметив, что решение по китайскому юаню будет принято на очередном заседании МВФ 30 ноября. Китайский Центробанк поддержал это решение МВФ, заявив, что и впредь будет продолжать реформы финансовой системы страны.

Отметим, что СДР созданы МВФ в 1969 году. На сегодняшний день стоимость корзины состоит из доллара США, фунта стерлинга, иены и евро. По состоянию на 17 марта 2015 года были созданы и распределены среди государств-членов 204 млрд. СДР или приблизительно 280 млрд. долларов США.

Аналитическая группа Report отмечает, что после вхождения юаня в СДР возникнет необходимость перехода на свободно плавающий валютный курс. На сегодняшний день Китайский Центробанк поддерживает курс юаня с помощью интервенций на валютном рынке. Однако после 30 ноября возникнет необходимость в определении рыночной стоимости юаня в сравнении с другими основными мировыми валютами. Согласно прогнозам, курс CNY/USD может повыситься с нынешнего уровня (6,35 CNY/USD) до 7-7,5 CNY/USD. Это означает девальвацию юаня. В такой ситуации мировая экономика может подвергнуться серьезному отрицательному воздействию. Многие страны мира, включая соседние с Китаем государства, будут вынуждены осуществить девальвацию своих национальных валют.