KOBİA завершил прошлый год с прибылью в 8 млн манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики завершило 2021 год с прибылью в размере 8,305 млн манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики завершило 2021 год с прибылью в размере 8,305 млн манатов. При этом в 2020 году доходы и расходы KOBİA были равными.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы KOBİA составили 31 427 млн манатов (в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году). Что касается расходов, на материальные ресурсы было потрачено 445 тыс. манатов (на 25% больше), на персонал - 10,035 млн манатов (на 45,4% больше), на амортизацию - 661 тыс. манатов (на 46,9% больше), на прочие операции - 11,973 млн манатов (в 2,2 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы KOBİA составили 70,282 млн манатов, что в 2,9 раза больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства Агентства сократились на 9,2% до 13,76 млн манатов, а балансовый капитал увеличился в 3,1 раза до 26,839 млн манатов.