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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020) Последняя цена
Финансы
13 января 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 2,0762 маната, курс рубля – на 1,32% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0762

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3200

1 Аргентинское песо

0,0199

1 Белорусский рубль

0,6598

1 Бразильский реал

0,3195

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1118

100 Вон Республики Корея

0,1552

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2339

1 Китайский юань

0,2633

1 Датская крона

0,2791

1 Грузинский лари

0,5170

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3264

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2063

1 Швейцарский франк

1,9087

1 Израильский шекель

0,5399

1 Канадский доллар

1,3373

1 Кувейтский динар

5,6016

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4202

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0986

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2018

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4592

1 Сингапурский доллар

1,2845

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4495

1 Турецкая лира

0,2278

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0606

100 Японских йен

1,6407

1 Новозеландский доллар

1,2285

Золото (1 унция)

3161,8640

Серебро (1 унция)

43,4645

Платина (1 унция)

1835,6345

Палладий (1 унция)

4078,0790
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2021)

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