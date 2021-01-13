Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

Последняя цена

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 2,0762 маната, курс рубля – на 1,32% - до 0,0231 маната.