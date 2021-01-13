Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 2,0762 маната, курс рубля – на 1,32% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0762
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3200
|
1 Аргентинское песо
|
0,0199
|
1 Белорусский рубль
|
0,6598
|
1 Бразильский реал
|
0,3195
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1118
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1552
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2339
|
1 Китайский юань
|
0,2633
|
1 Датская крона
|
0,2791
|
1 Грузинский лари
|
0,5170
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3264
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2063
|
1 Швейцарский франк
|
1,9087
|
1 Израильский шекель
|
0,5399
|
1 Канадский доллар
|
1,3373
|
1 Кувейтский динар
|
5,6016
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4202
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0986
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2018
|
100 Узбекских сум
|
0,0163
|
1 Польский злотый
|
0,4592
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2845
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4495
|
1 Турецкая лира
|
0,2278
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0606
|
100 Японских йен
|
1,6407
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2285
|
Золото (1 унция)
|
3161,8640
|
Серебро (1 унция)
|
43,4645
|
Платина (1 унция)
|
1835,6345
|
Палладий (1 унция)
|
4078,0790