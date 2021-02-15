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Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за 30 последних лет

Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за 30 последних лет Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei поднялся выше 30 тыс. пунктов, что стало максимум более чем за 30 лет.
Финансы
15 февраля 2021 г. 06:59
Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за 30 последних лет

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei поднялся выше 30 тыс. пунктов, что стало максимум более чем за 30 лет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 25 минут операций (к 04:25 - бакинское время) поднялся более чем на 1,5 процентов по сравнению с уровнем 12 февраля, преодолев отметку 30 тыс. пунктов. Это самый высокий уровень за последние 30 лет и шесть месяцев. Всего с начала февраля Nikkei прибавил порядка 6 процентов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 1,03 процента - до 1 953,75 пункта.

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