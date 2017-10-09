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    Клиентская база банков Азербайджана продолжает расти

    Наблюдается рост числа как физических, так и юридических лиц
    © Report

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении вырос на 57 011 человек или 1,0% и на 1 сентября составил 5 720 291 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    Из них 5 638 340 человек являются физическими, 81 951 - юридическими лицами. В августе число банковских клиентов - физических лиц возросло на 55 440 человек или 0,99%, юридических лиц - на 1 571 человек или 1,95%.

    Число индивидуальных предпринимателей - клиентов банка также возросло на 3 127 или 1,44%, составив 221 048 человек. 

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