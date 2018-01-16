Китай может заблокировать доступ к криптовалютным биржам

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Китайские власти намерены запретить доступ к биржам, позволяющим вести централизованную торговлю криптовалютами. Как сообщает Report со ссылкой на RNS, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению местных властей, этого недостаточно, и они планируют заблокировать доступ к сайтам и приложением таких бирж для граждан, проживающих на территории Китая.

Доступ будет заблокирован ко всем криптовалютным биржам с централизованной системой торговли, как китайским, так и иностранным, отметили источники, не предоставив более подробной информации о том, какие именно биржи попадут под запрет.

Китайские власти также намерены ввести ограничения в отношении физических и юридических лиц, которые предоставляют услуги по поддержанию котировок, расчету и клирингу на централизованной площадке, добавили источники. При этом они уточнили, что небольшие трансакции между физическими лицами запрещать не планируется.

На фоне этой новости на глобальном криптовалютном рынке начались массовые продажи, капитализация рынка упала ниже 650 млрд долларов. Цена биткоина опустилась до самой низкой в этом году отметки - 13 150 долларов. Аналитическая группа Report прогнозирует рост продаж на рынке цифровой валюты.