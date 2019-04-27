В Азербайджане может закрыться офис германского банка KfW - ЭКСКЛЮЗИВ

До середины 2020 года завершится реализация единственного на данный момент проекта германского банка развития KfW в Азербайджане, сказал Reportглава Бакинского офиса банка Натик Абдуллаев. Это проект реконструкции системы водоснабжения и канализации в Гяндже и Шеки, осуществляемого совместно с правительством Азербайджана в рамках «Открытой коммунальной инфраструктурной программы».

«Правительство Азербайджана приняло решение продолжить реконструкцию водно-канализационной системы Гянджи и Шеки за счет внутренних средств и работы в этом направлении проводятся параллельно», - сказал Н.Абдуллаев.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев поручил правительству ограничить привлечение внешних заимствований и брать кредиты на определенную сумму лишь на техноемкие проекты. Таким образом, Азербайджан планирует к 2025 году сократить размер внешнего долга до уровня 6,5 миллиардов долларов, или 12% к ВВП страны. По итогам прошлого года этот показатель составил 19% ВВП.

В этой связи правительство страны отказалось от кредитов KfWна развитие альтернативных источников энергии (130 миллионов евро), для дополнительного финансирования (250 миллионов евро) водного проекта, на развитие бизнеса (5 миллионов евро). После 2012 года, по словам Абдуллаева, новые кредиты по линии KfW не привлекались. Наряду с этим, азербайджанская сторона досрочно погашает кредиты, как в случае с Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). Кредит в размере 5 миллионов евро был привлечен от KfW в 2010 году в рамках программы по капитализации ADIF сроком на 40 лет по 0,75% годовых.

«В случае если до конца 2020 года не будет переговоров по новым проектам и новым соглашениям, то это не исключает вероятности закрытия бакинского офиса германского банка», - сказал глава офиса KfW.

По его словам, в настоящее время идет освоение 50 миллионов евро на выполнение работ в обеих городах в рамках водного проекта. За счет выделенных средств кредита банка будет обеспечено до 60% потребностей Шеки в питьевой воде, а в Гяндже – в пределах 40-50%. Оставшаяся часть работ для доведения уровня водообеспечения до 100% будет проведена за счет государственных средств.

В рамках водного проекта KfW выделил Азербайджану два кредита на общую сумму 137 миллионов евро. Первый кредит KfW в соответствии с подписанным в октябре 2006 года в Берне соглашением в размере 37 миллионов евро, был предоставлен сроком на 40 лет при льготном периоде в 10 лет и ставке в 0,75% годовых, а второй кредит в 100 миллионов евро (соглашение подписано в декабре 2012 года) – на 12 лет при льготном периоде в три года и ставке в 1,96% годовых.

За период сотрудничества, с 1994 года германский банк выделил на реализацию в Азербайджане проектов в различных сферах экономики кредиты на сумму свыше 240 миллионов евро.

Илаха Мамедли