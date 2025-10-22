Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

Министерство финансов Казахстана разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала в размере $1,5 млрд со сроком обращения пять лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США 85 базисных пунктов - минимальные значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", - отмечается в сообщении.

Книга заявок превысила $4,4 млрд. Таким образом, спрос на евробонды превысил предложение почти в 3 раза.

В размещении приняли участие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже (KASE).