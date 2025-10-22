Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 09:48
    Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

    Министерство финансов Казахстана разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала в размере $1,5 млрд со сроком обращения пять лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минфина.

    "Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США 85 базисных пунктов - минимальные значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", - отмечается в сообщении.

    Книга заявок превысила $4,4 млрд. Таким образом, спрос на евробонды превысил предложение почти в 3 раза.

    В размещении приняли участие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

    Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

    Казахстан евробонды размещение

    Последние новости

    10:09

    ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2025–2026 годы

    Финансы
    10:06

    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Другие страны
    10:04

    Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей

    Футбол
    10:03

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Финансы
    09:55
    Фото

    В Гяндже изъяли более 200 бутылок контрафактной водки

    Здоровье
    09:54

    В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь"

    Внешняя политика
    09:51

    Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

    В регионе
    09:48

    Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

    Финансы
    09:43

    В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

    Другие страны
    Лента новостей