Нацбанк Казахстана продал все облигации правительства Азербайджана в рамках реструктуризации долга Межбанка

Национальный банк Казахстана продал из портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) всю оставшуюся часть государственных ценных бумаг правительства Азербайджана, сообщается в обзоре инвестиционной деятельности фонда.

Как передает Report, семь сделок по продаже облигаций (дата погашения – 1 сентября 2032 года) на общую сумму 54,36 млрд тенге были заключены в апреле 2019 года.

"Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчётный месяц уменьшилась на 16,26 млрд тенге и составила 1,489 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 15,26%", – говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле произошло погашение облигаций АО "КазМунайГаз" на сумму 3,86 млрд тенге, АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Цеснабанк" на сумму 5,48 млрд тенге, а также облигаций АО БанкЦентрКредит" на сумму 14,98 млрд тенге.

В марте Нацбанк реализовал гособлигации Азербайджана на 29,8 млрд тенге из портфеля ЕНПФ. Тогда финрегулятор отметил, что "с момента приобретения облигаций Международного банка Азербайджана в 2014 году и до даты реализации ГЦБ по "чистой" цене не ниже 87,26% от номинала чистая внутренняя ставка доходности с учётом всех полученных вознаграждений составляет 4%".

В октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долларов. 11 мая 2017 года стало известно, что МБА подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка. МБА сообщил о приостановлении выплат по внешним долговым обязательствам и инициировал процесс по их реструктуризации.

Правительство Азербайджана взяло на себя погашение долга в полном объёме.