Казахстан одобрил протокол об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Парламент Казахстана одобрил проект закона "О ратификации протокола между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и конвенцию между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года", сообщает Report со ссылкой на Zakon.kz.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов отметил, что предложенный для ратификации протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией и применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции.

"Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 2,8 млрд долларов США", - сказал министр.

Наряду с этим он добавил, что инвестиции из Азербайджана в Казахстан за последние 10 лет составили 168 млн долларов США, а инвестиции из Казахстана в Азербайджан около 20 млн долларов.

Отметим, что протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество подписан в Баку 3 апреля 2017 года.

11 октября 2017 года президент Азербайджана утвердил протокол.