Катар планирует увеличить добычу нефти на 10%

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В ближайшие 5-7 лет объем добычи нефти компании Qatar Petroleum вырастет на 10% или 400 тыс. баррелей в день. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил глава компании Саед Шерида аль-Кааби в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он отметил, что этому будет способствовать разработка нового месторождения на севере страны. По мнению аль-Кааби, Катар готов к тому, чтобы "вечно оставаться в осаде", причем это не затронет функционирование его нефтегазовой отрасли. Несмотря на бойкот, страна импортирует все необходимое, а "главным неудачником" в результате конфликта окажется дубайский порт Джебель-Али. Также он подчеркнул, что совокупный объем иностранных инвестиций в катарскую нефтегазовую отрасль составляет около 250 млрд риалов (68 млрд долларов), и инвесторы из страны не уйдут, а любые перебои в добыче катарского газа отразятся на многих странах на многих уровнях.

Как сообщает Report, в результате эмбарго курс доллара в стране два дня назад достиг 3,6813 риала, обновив рекорд последних 15 лет. Сейчас курс доллара равен 3,675 риала. Отметим, что исторический максимум курса доллара составлял 3,75 риала, что всего на 2% выше текущей отметки.