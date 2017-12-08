Kapital Bank расширяет список партнеров по системе "Хазри"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Kapital Bank продолжает расширять список партнеров внутри страны и за рубежом по системе денежных переводов "Хазри". Как сообщает Report, помимо Азербайджана "Хазри" также работает в таких странах, как Россия, Украина, Таджикистан и Грузия.

Посредством системы "Хазри" в течение 5 минут, не открывая счет, можно отправить и получить денежные средства по Азербайджану и вышеуказанным странам. Комиссия за перевод начинается от 0,8% от отправленной суммы. Клиенты могут получить денежные средства посредством банкоматов Kapital Bank круглосуточно. При этом комиссия с клиента не взимается.

Отметим, что к системе "Хазри" подключены азербайджанские банки AtaBank, AFB Bank, Expressbank, NBC Bank, Gunay Bank и Bank VTB (Azerbaijan).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.