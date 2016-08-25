Kapital Bank проводит новую кредитную кампанию

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank предлагает клиентам акцию “Ürəyindən keçənlər üçün” ("Воплоти желание в жизнь"). Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно условиям кампании, клиентам предлагается получить кредит наличными в размере 2000 манатов при ежемесячной выплате 79 манатов.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, а срок максимум 40 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране.