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    Kapital Bank проводит новую кредитную кампанию

    Клиентам предлагается кредит на сумму 2000 манатов при ежемесячной выплате 79 манатов

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank предлагает клиентам акцию “Ürəyindən keçənlər üçün” ("Воплоти желание в жизнь"). Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Согласно условиям кампании, клиентам предлагается получить кредит наличными в размере 2000 манатов при ежемесячной выплате 79 манатов.

    Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, а срок максимум 40 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

    Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране. 

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