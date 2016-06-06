Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничества с Университетом АДА. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, в рамках пятилетнего проекта планируется учреждение стипендий студентам, организация конференций и проведение "Дня карьеры" для дальнейшего трудоустройства выпускников. В рамках сотрудничества также предусмотрено проведение тренингов и специализированных образовательных программ для сотрудников банка.

Отметим, что Kapital Bank поддерживает различные образовательные и спортивные проекты в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. Банк и в будущем будет осуществлять такого рода проекты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.