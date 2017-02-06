Kapital Bank открыл обновленный филиал "Ази Асланов"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала "Ази Асланов". Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу улица Худу Мамедова, 13 (около станции метро "Ази Асланов"). Новый филиал обладает всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов. Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиал "Ази Асланов" предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтировал несколько городских и региональных филиалов. В 2017-м планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открыть новые отделения. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 3-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.