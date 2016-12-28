Kapital Bank открыл еще два обновленных филиала

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офисы филиалов Самух и Геранбой.

Об этом сообщили Report из пресс-службы банка.

Филиал Самух, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу Самухский район, поселок Небиагалы, улица Наримана Нариманова, 9. Филиал Геранбой, отремонтированный согласно корпоративным стандартам, продолжает свою деятельность по адресу г.Геранбой, проспект Гейдара Алиева, 9.

Филиалы предлагают клиентам расчетно-кассовые операции, прием депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг. Новые филиалы обладают всеми возможностями для оказания качественного обслуживания клиентов.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016-м году банк отремонтировал 4 городских (Шуша, 28 Мая, Бинагади и Джафар Джаббарлы) и 7 региональных филиала (Шабрань, Лерик, Гах, Гябяля, Барда, Самух и Геранбой). Помимо этого, в текущем году был открыт новый филиал Gənclik Mall и отделение Бакы Лиман. В 2017 году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, согласно новой концепции. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.