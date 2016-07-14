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    ​Kapital Bank организовал "Автобус знаний"

    Проект проводится с 13-го по 21-е июля 2016 года

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках международной программы образования Teach for Azerbaijan организует краткую программу – летняя школа "Автобус знаний". Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    На проведенном в связи с этим мероприятии присутствовали заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, депутаты Милли Меджлиса, представители различных организаций и другие лица. 

    Летняя школа "Автобус знаний" будет организована в виде марафона в Гяндже, Шеки, Лянкаране и Губе с двухдневной программой в каждом городе. В программе примут участие школы с низкими показателями уровня обучения. Преподаватели в каждом представленном регионе оценят реальные способности учеников, усвояемость материалов по различным темам.

    "В рамках сотрудничества с министерством образования Kapital Bank поддержал проект Teach for Azerbaijan. В рамках данного проекта в школах Баку, Лянкарана, Губы, Шеки и Гянджи были проведены академические занятия и тренинги по личностному росту учащихся. По завершении учебного года было принято решение организовать краткую программу – летняя школа "Автобус знаний". Уверена, что и этот проект внесет свой вклад в развитие сферы образования и ученики будут проявлять больше интереса к занятиям", - отметила директор департамента маркетинга Гюнель Фарзалиева.

    Отметим, что в соответствии со стратегией развития школьного образования страны международная программа Teach for Azerbaijan создаст условия для повышения качества образования в средних школах.

    Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

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