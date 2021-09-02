О нас
Report Georgia
Аудио новости

Какая криптовалюта наиболее популярна среди инвесторов в Азербайджане?

Какая криптовалюта наиболее популярна среди инвесторов в Азербайджане? Почти все страны мира решили смягчить денежно-кредитную политику для нейтрализации ущерба, который экономикам наносит пандемия коронавируса
Финансы
2 сентября 2021 г. 04:23
Какая криптовалюта наиболее популярна среди инвесторов в Азербайджане?

Почти все страны мира решили смягчить денежно-кредитную политику для нейтрализации ущерба, который экономикам наносит пандемия коронавируса.

Об этом Report сказал заведующий отделом исследований и инвестиционного консультирования Unicapital Сеймур Ибадов.

По его словам, в результате этой политики центральные банки, снизив процентные ставки, увеличили объем денежной массы в обращении.

Как отметил собеседник агентства, в период пандемии в мире и в Азербайджане возрос интерес к криптовалютам.

"В свою очередь, на фоне низких процентных ставок все эти факторы побудили инвесторов искать другие финансовые инструменты, кроме классических инвестиционных. Именно поэтому в пандемию инвесторы стали активнее интересоваться криптовалютами. Эта тенденция не обошла стороной и нашу страну", - добавил С.Ибадов.

Он также рассказал какая криптовалюта больше всего привлекает азербайджанских инвесторов.

“Разновидности криптовалют исчисляются сотнями, время от времени мы слышим о появлении новых. Несмотря на их большое количество, существует несколько криптовалют, играющих главенствующую роль на рынке. В настоящее время капитализация криптовалютного рынка превышает 2 трлн долларов США. В первую очередь, можно отметить биткоин, который считается первой официальной криптовалютой. Второе место по популярности среди инвесторов занял Ethereum. В первую десятку также входят Cardano, Binance Coin, XRP, Dogecoin, Solana, Polkadot и Uniswap. На биткоин и эфир приходятся 60% всего рынка криптовалют", - заключил представитель инвестиционной компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Which cryptocurrency is most in-demand in Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hansı kriptovalyutaya maraq daha çoxdur?

Другие новости из категории

Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы
Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы
1 сентября 2021 г. 18:00
Сафар Мехтиев: Госкомтаможня выполнила бюджетные обязательства на 112%
Сафар Мехтиев: Госкомтаможня выполнила бюджетные обязательства на 112%
1 сентября 2021 г. 15:39
Долги дочерних предприятий Госнефтефонда сократились более чем на 44%
Долги дочерних предприятий Госнефтефонда сократились более чем на 44%
1 сентября 2021 г. 14:23
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (01.09.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (01.09.2021)
1 сентября 2021 г. 10:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)
1 сентября 2021 г. 09:46
Государственный экзаменационный центр отбирает страховщика
Государственный экзаменационный центр отбирает страховщика
31 августа 2021 г. 22:01
В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций
В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций
31 августа 2021 г. 19:53
ЦБА: Кредитные риски в банковском секторе снижаются
ЦБА: Кредитные риски в банковском секторе снижаются
31 августа 2021 г. 17:23
AzerGold увеличил экспортные доходы на 43%
AzerGold увеличил экспортные доходы на 43%
31 августа 2021 г. 16:35
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 25%
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 25%
31 августа 2021 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi