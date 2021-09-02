Какая криптовалюта наиболее популярна среди инвесторов в Азербайджане?

Почти все страны мира решили смягчить денежно-кредитную политику для нейтрализации ущерба, который экономикам наносит пандемия коронавируса

Почти все страны мира решили смягчить денежно-кредитную политику для нейтрализации ущерба, который экономикам наносит пандемия коронавируса.

Об этом Report сказал заведующий отделом исследований и инвестиционного консультирования Unicapital Сеймур Ибадов.

По его словам, в результате этой политики центральные банки, снизив процентные ставки, увеличили объем денежной массы в обращении.

Как отметил собеседник агентства, в период пандемии в мире и в Азербайджане возрос интерес к криптовалютам.

"В свою очередь, на фоне низких процентных ставок все эти факторы побудили инвесторов искать другие финансовые инструменты, кроме классических инвестиционных. Именно поэтому в пандемию инвесторы стали активнее интересоваться криптовалютами. Эта тенденция не обошла стороной и нашу страну", - добавил С.Ибадов.

Он также рассказал какая криптовалюта больше всего привлекает азербайджанских инвесторов.

“Разновидности криптовалют исчисляются сотнями, время от времени мы слышим о появлении новых. Несмотря на их большое количество, существует несколько криптовалют, играющих главенствующую роль на рынке. В настоящее время капитализация криптовалютного рынка превышает 2 трлн долларов США. В первую очередь, можно отметить биткоин, который считается первой официальной криптовалютой. Второе место по популярности среди инвесторов занял Ethereum. В первую десятку также входят Cardano, Binance Coin, XRP, Dogecoin, Solana, Polkadot и Uniswap. На биткоин и эфир приходятся 60% всего рынка криптовалют", - заключил представитель инвестиционной компании.