Как глобальные банковские кризисы повлияют на рынок криптовалюты?

Вопрос влияния банковских кризисов в США и Европе на рынок криптовалют, наряду с банковскими секторами других стран, вызывает большой интерес

Вопрос влияния банковских кризисов в США и Европе на рынок криптовалют, наряду с банковскими секторами других стран, вызывает большой интерес.

Учитывая актуальность темы, Report побеседовал с экспертом по рынку криптовалют Эльнуром Гулиевым.

По его словам, это связано с тем, что мягкая политика регуляторов финансового рынка (центральные банки и др.) побуждает инвестировать в новые технологии и другие рискованные активы, включая криптовалюты.

“Некоторые серьезные инвесторы начали интересоваться биткоином, чтобы защитить свои средства и заработать больше денег, поскольку за последние 3 месяца он проявил себя лучше, чем традиционные активы - акции, золото и другие драгоценные металлы. Аналитики ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs назвали биткоин ”самым эффективным активом 2023 года". Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что коммерческие банки, учитывая растущий спрос своих клиентов на крипто-инвестиции, оказывают давление на регуляторов финансового рынка с целью смягчения политики в этой сфере”, - отметил эксперт.

По мнению Э.Гулиева, нельзя однозначно утверждать, что банковские кризисы выгодны криптовалютам, особенно биткоину: “Тут могут быть два сценария. В первом сценарии центральные банки осуществляют интервенцию, этот благоприятный для криптовалют сценарий приведет к росту их цены. Во втором случае банковский кризис углубится, дальнейший крах банков приведет к еще большему росту стоимости биткоина. Но не все так просто. Если ситуация в финансовой системе ухудшится, инвесторы будут спешить выводить свои средства отовсюду. От этого пострадает и рынок криптовалют. Если ликвидность снизится, криптовалюты также потеряют в стоимости".

Напомним, что на данный момент самым дорогим активом на рынке криптовалют является биткоин. Он стоит около 27 тысяч долларов США. Далее расположились Ethereum (около 1 700 долларов США) и Tether (около 1 000 долларов США).