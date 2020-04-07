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JP Morgan прогнозирует тяжелую рецессию экономики США

JP Morgan прогнозирует тяжелую рецессию экономики США

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© Courtesy İmage

Глава банка JP Morgan Джеймс Даймон прогнозирует тяжелую рецессию экономики США из-за коронавируса, аналогичную ситуации после мирового финансового кризиса 2008 года. 

Как передает Report,  об этом сообщило агентство Bloomberg.

«По меньшей мере мы ожидаем, что произойдет тяжелая рецессия, сопряженная с некоторыми финансовыми стрессами, аналогичными мировому финансовому кризису 2008 года», — отметил Даймон в письме к акционерам.

Он также подчеркнул, что негативная экономическая ситуация отразится на показателях банка. По словам Даймона, JP Morgan работает с правительством, но пока не запрашивал для себя никаких послаблений. Вместе с тем, по его мнению, регуляторы могли бы изменить некоторые требования, чтобы позволить более свободное движение капиталов.

Даймон указал, что когда ситуация нормализуется, необходимо будет «пересмотреть экономическую политику и определить, нужны ли дополнительные регламентирующие изменения для исправления финансовой и экономической систем».

Как указывает Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в США коронавирус диагностирован у 347 003 человек, умерли 10 335 человек, выздоровели 18 953. В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заразившихся. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Калифорния и Луизиана.

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