Известный американский инвестор предупредил о глобальном кризисе 2018 года

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Глобальный экономический кризис начнется в 2018 году, возможно даже в конце 2017 года.

Как сообщает Report, об этом в интервью Rambler News Service заявил американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс.

Напуганные экономическим спадом люди будут покупать доллары, так как американскую валюту принято считать надежным активом, отметил он. "Доллар взлетит очень высоко, превратится в "пузырь" и рухнет", - сказал Роджерс.

В дальнейшем инвесторы начнут искать другие активы и российская валюта будет одним из таких. "После этого рубль станет намного сильнее, чем доллар", - полагает он.

По его словам, кризис может прийти из любой точки мира. "Это может быть окончательный крах греческой экономики, это могут быть пенсионные планы в США", - рассуждает бизнесмен. Также катализатором может стать крах финансовых институтов в Европе или Китае. "Китайцы сказали, что не будут спасать обанкротившиеся компании. Если это действительно произойдет, это будет огромный шок для всех", - подчеркнул Роджерс.