Сингапур отказался от повышения НДС

Правительство Сингапура отложило планы повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в будущем году в связи с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит, представляя в парламенте проект бюджета на 2020 год.

"После оценки доходов и расходов государства, учитывая текущее состояние экономики, было принято решение отменить повышение до 9% налога в будущем году", - сказал замглавы правительства. По его словам, "НДС сохраняется на уровне 7%".

Вице-премьер также сообщил, что "ряд секторов экономики получат налоговые льготы в связи с убытками от эпидемии коронавируса". В частности, "аэропорту Чанги предоставляется 15-процентная скидка на налог на недвижимость, гостиницам - 30-процентная", - заявил Хэн Сви Кит.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели свыше 12,5 тыс., число зараженных превысило 72,4 тыс. человек.