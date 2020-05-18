Из-за карантина бюджет Москвы недополучит свыше 8 млрд долларов

Из-за экономических последствий карантинных мер, введенных из-за коронавируса, доходы бюджета Москвы сократятся в 2020 году на 15–20% или примерно 600 миллиардов рублей (8,2 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом сообщил в интервью «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть — на НДФЛ», — сказал Ефимов. По словам заместителя мэра, городской бюджет за первые четыре месяца 2020 года уже недополучил почти 16% ожидаемых доходов — 140 миллиардов рублей (1,9 млрд долларов США). Налогов собрано меньше на 7,6%, в то время как ожидался рост поступлений на 8%. «Существенная цифра даже при нашем бюджете», — подчеркнул он.

Часть средств, отметил он, бюджет недополучает из-за налоговых льгот, объявленных для поддержки бизнеса.

Бюджет Москвы, утвержденный в декабре, предполагает в 2020 году доходы в 2,79 триллиона рублей (38,2 млрд долларов США), а расходы — в 3,15 триллиона рублей (43,2 млрд долларов США).

В России с конца марта по 11 мая включительно из-за эпидемии коронавируса были объявлены нерабочие дни, многие регионы, включая Москву, ввели жесткие ограничения, запретив работу предприятий сферы обслуживания, непродовольственных магазинов и других компаний, кроме производящих и продающих товары первой необходимости.

С 12 мая часть регионов смягчила ограничения, однако Москва пока разрешила только работу строек и промышленных предприятий.