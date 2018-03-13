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    Из PASHA Bank ожидается трансфер в Kapital Bank - ЭКСКЛЮЗИВ

    Директор департамента управления рисками PASHA Holding Кямаля Нуриева перейдет в банк

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Член Наблюдательного совета (НС) PASHA Bank и директор департамента управления рисками PASHA Holding, в который входит банк, Кямаля Нуриева будет избрана членом НС Kapital Bank.

    По полученной Report информации, решение будет принято завтра на очередном общем собрании акционеров Kapital Bank.

    К. Нуриева начала деятельность в банковском секторе в 1996 году с Post Bank, работала в Bank of Baku и Unibank до 2007 года. В 2007-2011 годах она являлась менеджером внутреннего аудита PASHA Bank, в 2011-2012 годах - директором департамента управления рисками, в 2012-2013 годах - членом и председателем Аудиторского комитета, с 2013 года занимает нынешнюю должность в PASHA Holding. 

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