Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Член Наблюдательного совета (НС) PASHA Bank и директор департамента управления рисками PASHA Holding, в который входит банк, Кямаля Нуриева будет избрана членом НС Kapital Bank.

По полученной Report информации, решение будет принято завтра на очередном общем собрании акционеров Kapital Bank.

К. Нуриева начала деятельность в банковском секторе в 1996 году с Post Bank, работала в Bank of Baku и Unibank до 2007 года. В 2007-2011 годах она являлась менеджером внутреннего аудита PASHA Bank, в 2011-2012 годах - директором департамента управления рисками, в 2012-2013 годах - членом и председателем Аудиторского комитета, с 2013 года занимает нынешнюю должность в PASHA Holding.