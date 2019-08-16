Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в этом году выросли более чем на 11%

В январе-июле этого года из Азербайджана в Грузию переведено 12 101,3 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

В отчетный период объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос на 11,2% в годовом сравнении.

За первые 7 месяцев этого года объем денежной массы, переведенной из Грузии в Азербайджан, составил 7 718,7 тыс. долларов, что на 13,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

В январе-июле в Грузию из зарубежных стран в целом было перечислено 960 606,9 тыс. долларов. Наибольшее количество денежных переводов в соседнюю страну пришлось на долю России - 237 535,8 тыс. долларов.