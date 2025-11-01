Итальянская полиция конфисковала акции у Lagfin SCA на $1,5 млрд в рамках налоговой проверки

Итальянская налоговая полиция заявила в пятницу, что изъяла акции на сумму в 1,29 млрд евро ($1,5 млрд) у зарегистрированной в Люксембурге холдинга Lagfin SCA, контролирующего итальянскую компанию по производству напитков Campari.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что конфискация произошла в рамках дела о предполагаемом уклонении холдингом от уплаты налогов.

Холдинг Lagfin SCA, владеющий контрольным пакетом акций Campari, отверг эти обвинения, заявив в пресс-релизе, что намерен "энергично и спокойно защищать свою позицию во всех компетентных инстанциях".

Компания Campari подчеркнула, что не вовлечена в расследование, как и ее дочерние структуры.

Однако, согласно постановлению об аресте активов, с которым ознакомилось агентство, председатель совета директоров Campari Лука Гараволья также находится под следствием - вместе с самой Lagfin SCA, по обвинению в мошенничестве при подаче налоговых деклараций.

Отметим, что в прошлом году прокуратура Милана начала уголовное расследование после того, как проверки, проведенные финансовой полицией, выявили около 1 млрд евро неуплаченных налогов за 2018–2020 годы, которые, как утверждается, должен был выплатить холдинг Lagfin.

Позже расследование было передано в прокуратуру города Монца, которая и распорядилась об аресте акций.

В Lagfin заявили, что компания владеет более 80% голосующих акций Campari, поэтому арест носит "чисто формальный характер и не влияет на контроль над Campari".

По данным полиции, было выявлено 5,3 млрд евро незадекларированного прироста капитала, с которых холдинг не заплатил так называемый "exit tax" - налог, взимаемый с фирм, переносящих свою налоговую резиденцию за рубеж. Эта сумма возникла после слияния между Lagfin и ее итальянской "дочкой", владевшей контрольным пакетом акций Campari.