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Итальянская группа Unicredit огласила убытки с начала года

Итальянская группа Unicredit огласила убытки с начала года По итогам первых трех кварталов 2020 года чистый убыток составил 1,606 миллиарда евро, годом ранее банк получил прибыль в 4,208 миллиарда евро
Финансы
5 ноября 2020 г. 11:33
Итальянская группа Unicredit огласила убытки с начала года

Чистый убыток итальянской банковской группы Unicredit по итогам первых трех кварталов 2020 года составил 1,606 миллиарда евро, годом ранее банк получил прибыль в 4,208 миллиарда евро.

Как передает Report, это следует из отчетности группы.

Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 15,6%, до 5,555 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 7,19 миллиарда евро, что на 4,9% ниже в годовом выражении. Выручка сократилась на 7,8% — до 12,902 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit составила 680 миллионов евро, что в 1,7 раза меньше год к году, прогноз составлял 334 миллиона евро. Операционная прибыль сократилась на 13,8%, до 1,945 миллиарда евро. Чистый процентный доход составил 2,303 миллиарда евро, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Выручка за три месяца уменьшилась на 7,4%, до 4,354 миллиарда евро, но в квартальном выражении показала рост — на 4,4%.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах.

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