Итальянцы готовы отказаться от евро

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Почти половина итальянцев считают, что евро не несет ничего хорошего для Италии.

Как сообщает Report со ссылкой vestifinance.ru, отказавшись от евро и выйдя из Евросоюза, Италия может столкнуться с разрушительными экономическими последствиями.

Выход из зоны евро может автоматически привести к дефолту страны, кредитный рейтинг правительства также окажется под давлением, отметило международное рейтинговое агентство Moody's.

Италия, страна с одним из самых высоких уровней долговой нагрузки в Европе, в конце этого года или в следующем году проведет всеобщие выборы на фоне растущего настроя против евро. Хотя Moody's считает, что риск выхода Италии из евро "крайне низок" из-за парламентских и конституционных разбирательств, исключать его все же не стоит, так же как и риск итальянского дефолта.

Крах итальянской экономики будет иметь далеко идущие последствия, так как может поставить под сомнение саму необходимость существования евро. При этом решение Италии выйти из Евросоюза и отказаться от евровалюты окажет серьезное влияние и на других членов валютного союза.