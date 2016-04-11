Исполнительный директор: Фонд имеет в резерве 12 млн. манатов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Резерв Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) в настоящее время составляет 12 млн. манатов.

Об этом в заявлении Report сообщил исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

А.Джавадов также отметил, что текущие членские взносы из банков пока собраны не полностью: "Процесс сбора членских взносов из банков продолжится до 15 апреля. Только после этого уточнится резерв Фонда".

Отметим, что в начале марта этого года ADIF привлек из Центробанка Азербайджана 22 млн. манатов сроком на 1 год со ставкой в 5% годовых.

По данным на конец прошлой недели, вкладчикам ОАО Texnikabank, ОАО Bank of Azerbaijan и ОАО Gencebank, лицензия которых была ликвидирована ADIF, было выплачено в целом свыше 135 млн. манатов.