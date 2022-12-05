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Испания выдаст Airbus кредит в €2,14 млрд на программы БПЛА и вертолетов

Испания выдаст Airbus кредит в €2,14 млрд на программы БПЛА и вертолетов Испания предоставит авиастроительной корпорации Airbus кредит в размере 2,14 млрд евро на развитие программы по созданию беспилотников и финансирование программы модернизации вертолетов.
Финансы
5 декабря 2022 г. 22:57
Испания выдаст Airbus кредит в €2,14 млрд на программы БПЛА и вертолетов

Испания предоставит авиастроительной корпорации Airbus кредит в размере 2,14 млрд евро на развитие программы по созданию беспилотников и финансирование программы модернизации вертолетов.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Согласно данным агентства, испанское правительство выделит кредит на сумму 1,43 млрд евро Airbus Defense and Space - подразделению Airbus, ответственному за оборонную и аэрокосмическую продукцию, - на разработку военных беспилотников по проекту Eurodrone. Еще 707 млн евро будут предоставлены компании - производителю вертолетов Airbus Helicopters на финансирование программы модернизации вертолетов Tiger MK III. Реализация этих проектов, как отмечается, позволит создать в Испании несколько тысяч дополнительных рабочих мест.

Испания участвует в международной программе Eurodrone (также известна как Euromale Rpas - ред.) по разработке дистанционно пилотируемой авиационной системы средней высоты и большей продолжительности полета. Также в программе принимают участие Германия, Франция и Италия. Вертолетную программу Tiger MK III, уточняет агентство, Испания осуществляет совместно с Францией.

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