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IsDB, ICD и IsDBI готовы помочь укреплению исламской финансовой инфраструктуры Азербайджана

IsDB, ICD и IsDBI готовы помочь укреплению исламской финансовой инфраструктуры Азербайджана Исламская корпорация по развития частного сектора (ICD) совместно с Исламским банком развития (IsDB) и Институтом Исламского банка развития (IsDBI) будет тесно сотрудничать для поддержки и укрепления исламской финансовой инфраструктуры Азербайджана.
Финансы
6 мая 2025 г. 17:47
IsDB, ICD и IsDBI готовы помочь укреплению исламской финансовой инфраструктуры Азербайджана

Исламская корпорация по развития частного сектора (ICD) совместно с Исламским банком развития (IsDB) и Институтом Исламского банка развития (IsDBI) будет тесно сотрудничать для поддержки и укрепления исламской финансовой инфраструктуры Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ICD, об этом было заявлено в ходе встречи в Баку делегации во главе с главным инвестиционным директором корпорации Баа Альдином Яхья Киримли с заместителем председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедовым с целью углубления диалога по вопросам развития исламских финансов и рынка капитала в стране.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено потенциалу сукука как инструмента мобилизации ресурсов для поддержки развития частного сектора в Азербайджане.

"В будущем имеются возможности для выпуска сукука с целью стимулирования инициатив в сфере развития частного сектора в таких ключевых отраслях, как энергетика, производство и агробизнес. При нормативной поддержке ЦБА мы можем содействовать усилению частного сектора страны", - сообщили в ICD.

В настоящее время делегация ICD находится с трехдневным визитом в Азербайджане с целью углубления сотрудничества и партнерства с частным сектором страны. В ходе визита также состоялись встречи с руководством Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (AIC).

"ICD стремится наладить тесное сотрудничество с фондом и AIC для оказания финансовой и технической поддержки их программам финансирования, ориентированным на МСБ. Средства могут быть выделены в манатах. В будущем мы видим значительной потенциал для совместного финансирования в таких ключевых секторах, как ВИЭ, производство, переработка и продукты питания. Это стратегическое партнерство откроет путь к масштабной национальной инициативе, направленной на расширение возможностей МСБ и ускорения развития частного сектора на всех территории Азербайджана", - отмечает корпорация.

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Версия на азербайджанском языке IsDB, ICD və IsDBI Azərbaycanın İslam maliyyə infrastrukturunun gücləndirilməsinə kömək etməyə hazırdır

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