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ИКГФ выдал гарантии по ипотечным кредитам на 50 млн манатов

ИКГФ выдал гарантии по ипотечным кредитам на 50 млн манатов До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал гарантии по более 600 ипотечным кредитам на сумму 50 миллионов манатов.
Финансы
28 апреля 2022 г. 09:54
ИКГФ выдал гарантии по ипотечным кредитам на 50 млн манатов

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал гарантии по более 600 ипотечным кредитам на сумму 50 миллионов манатов.

Об этом передает Report со ссылкой на Фонд.

Напомним, что с 2018 года Фонд начал выдачу гарантий по ипотечным кредитам для обеспечения населения с низкими личными накоплениями возможностью получить жилплощадь посредством ипотечного кредита с более низкой суммой первоначального взноса. Внедрение механизма гарантий позволило ускорить процесс выдачи ипотечных кредитов и обеспечить оптимальное управление финансовыми рисками, повысить доступность ипотечных кредитов.

"В настоящее время ипотечные кредиты, выданные по государственной линии, составляют около 8% кредитного портфеля банков Азербайджана, и 18% кредитов, выданных физическим лицам. Ипотечное кредитование является самым здоровым кредитным продуктом банков", - заявили в Фонде

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 50 milyon manatlıq ipoteka kreditlərinə zəmanət verib

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