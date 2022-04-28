ИКГФ выдал гарантии по ипотечным кредитам на 50 млн манатов

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал гарантии по более 600 ипотечным кредитам на сумму 50 миллионов манатов.
Об этом передает Report со ссылкой на Фонд.
Напомним, что с 2018 года Фонд начал выдачу гарантий по ипотечным кредитам для обеспечения населения с низкими личными накоплениями возможностью получить жилплощадь посредством ипотечного кредита с более низкой суммой первоначального взноса. Внедрение механизма гарантий позволило ускорить процесс выдачи ипотечных кредитов и обеспечить оптимальное управление финансовыми рисками, повысить доступность ипотечных кредитов.
"В настоящее время ипотечные кредиты, выданные по государственной линии, составляют около 8% кредитного портфеля банков Азербайджана, и 18% кредитов, выданных физическим лицам. Ипотечное кредитование является самым здоровым кредитным продуктом банков", - заявили в Фонде