Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 20%

В январе-июле этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 108,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 15,1% - до 156,1 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств упал на 57,9% - до 60 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 47,8% - до 60 млн манатов.