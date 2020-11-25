Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии выросло на 63%

За отчетный период средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились в 2 раза

В январе-октябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на сумму 207,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 62,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась примерно на 47,3% и составила 109,4 млн манатов, привлеченных путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг - на 53,8% - до 200 млн манатов.

За отчетный период средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились в 2 раза и составили 161,2 млн манатов.