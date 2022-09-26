Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 1%

В январе-августе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 259,4 млн манатов.

В январе-августе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 259,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов сократилась на 6,5% и составила 221,1 млн манатов.

За прошедшие 8 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 155 млн манатов, выпустив облигации, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета Фонду, увеличилась вдвое и достигла 71,4 млн манатов.