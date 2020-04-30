​Ипотечный фонд получил прибыль в 19 млн манатов в прошлом году

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Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКФ) завершил 2019 год с прибылью 18,7 млн манатов, в то время как в 2018 году чистая прибыль по итогам года составила 19,5 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году процентные доходы фонда составили 45 млн манатов (на 6,3% меньше, чем в предыдущем году), процентные расходы - 18,8 млн манатов (на 8,1% больше), убыток от обесценения - 376 тыс. манатов (на 50,7% меньше), комиссионные доходы - 363 тыс. манатов (на 42,7% меньше), комиссионные расходы - 1,1 млн манатов (на 41,3% больше), прочие доходы - 930 тыс. манатов (на 12,9% больше), расходы на человеческие ресурсы - 4,5 млн манатов (на 26,1% больше), административные и прочие расходы - 2,7 млн манатов (на 18,4% больше).

Активы фонда на 1 января этого года составили 1 436,2 млн манатов, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Из них 998,2 миллиона манатов - ипотечные кредиты. В 2019 году кредитный портфель фонда вырос на 12,6%.

За отчетный период обязательства фонда увеличились на 2,1% и составили 754,4 млн манатов, в том числе стоимость долговых бумаг - на 5,4% - до 730,2 млн манатов, балансовый капитал - на 22,3% - до 651,8 млн манатов, уставный капитал - на 21,5% - до 566 млн манатов.