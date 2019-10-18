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Инвестиционные расходы в Азербайджане сократят на 23%

​Инвестиционные расходы в Азербайджане сократят на 23%

В 2020 году объем государственных капиталовложений в Азербайджане составит 4 909 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

По данным, это на 23% меньше прогноза за 2019-ый год.

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