​Инвестиционные расходы в Азербайджане сократят на 23%

В 2020 году объем государственных капиталовложений в Азербайджане составит 4 909 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

По данным, это на 23% меньше прогноза за 2019-ый год.