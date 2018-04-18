Инвестиционная компания BTB Capital формирует уставный капитал

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Палата надзора над финансовыми рынками зарегистрировала выпуск акций ООО "Инвестиционная компания BTB Capital".

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, эмиссия позволит BTB Capital сформировать уставный капитал в 350 тыс. манатов. С этой целью 350 акций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая будут размещены методом закрытой подписки на Бакинской фондовой бирже.

Напомним, что министерство налогов зарегистрировало BTB Capital 15 февраля этого года по единому с Bank BTB юридическому адресу – г. Баку, Хатаинский район, ул. Юсифа Сафарова, 27. Его законным представителем является Руслан Назим оглы Джафаров, бывший директор ОАО "Инвестиционная компания Capital Management".