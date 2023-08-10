Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%

В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 9 114,9 млн манатов.

В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 9 114,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 15%, в ненефтегазовый сектор - на 24,3%.

В структуре потраченных средств 5 045 млн манатов или 55,3% пришлись на сферу производства продукции, 3 600,5 млн манатов или 39,5% - на сферы услуг, а 469,4 млн манатов или 5,2% - на строительство жилых домов.

Из средств, направленных в основной капитал, 6 877,5 млн манатов, или 75,5% составили внутренние средства, 6 679 млн манатов или 73,3% были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 44,7%, бюджетных средств - 39,7%, личных средств населения - 6,7%, банковских кредитов - 3,0%, прочих средств - 5,9%.