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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21% В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 9 114,9 млн манатов.
Финансы
10 августа 2023 г. 13:30
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%

В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 9 114,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 15%, в ненефтегазовый сектор - на 24,3%.

В структуре потраченных средств 5 045 млн манатов или 55,3% пришлись на сферу производства продукции, 3 600,5 млн манатов или 39,5% - на сферы услуг, а 469,4 млн манатов или 5,2% - на строительство жилых домов.

Из средств, направленных в основной капитал, 6 877,5 млн манатов, или 75,5% составили внутренние средства, 6 679 млн манатов или 73,3% были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 44,7%, бюджетных средств - 39,7%, личных средств населения - 6,7%, банковских кредитов - 3,0%, прочих средств - 5,9%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan's economy up by 21%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 21 % artıb

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