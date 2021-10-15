Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%

В январе-сентябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 560,2 млн манатов или на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 560,2 млн манатов или на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 9,7%, а средства, направляемые в ненефтегазовый сектор, - на 8%.

В структуре инвестиций 6 407,2 млн манатов или 67% пришлось на строительство производственных объектов, 2 425,8 млн манатов или 25,4% - объектов сферы услуг, 727,2 млн манатов или 7,6% - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 6 303,6 млн манатов или 65,9% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 6 388,8 млн манатов или 66,8% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 56,9%, бюджетные средства - 22,3%, банковские кредиты – 6,3%, личные средства населения – 7,1%, прочие средства – 7,4%.